Medlemmer af Holbæk Skiklub mister alligevel ikke penge, hvis de droppede en rejse til Canazei i Italien. Rejseselskabet valgte at aflyse turen dagen før afrejsen, fordi det svenske Udenrigsministerium modsat det danske fraråder rejser til regionen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokal skiklub reddet af svensk coronamelding Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal skiklub reddet af svensk coronamelding

Holbæk - 09. marts 2020 kl. 12:35 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 30 skientusiaster stod i et dilemma, for skulle de opgive rejsen til Canazei i Italien og miste penge, eller skulle de tage af sted og frygte at blive smittet med coronavirus covid-19. Fredag middag blev skiløberne fra Holbæk Skiklub »reddet« af det svenske Udenrigsministerium, som satte området på listen over destinationer, man fraråder at rejse til.

- Det fik rejsearrangøren Højmark Rejser til at aflyse turen. Det betyder, at alle får penge retur, forklarer Holbæk Skiklubs formand Finn Christensen fra Norge.

Han havde valgt Canazei fra, og det havde de fleste andre også, selv om de stod til at miste penge.

Højmark Rejser henholdt sig til det danske Udenrigsministerium, som ikke har sat området på listen over destinationer, man fraråder ikke nødvendige rejser til«.

Lige nu er et stort område af Norditalien karantæneramt, og selv om Canazei ikke er inden for karantæneområdet, kan det hurtigt ændres, og gæster risikerer ud over smitte også at strande i Italien, tilføjer Finn Christensen.

Han undrede sig i sidste uge over, at Højmark Rejser fortsatte med at sende gæster af sted, når en stor del af skiområdet ligger i et område, hvor Udenrigsministeriet frarådede alle unødvendige rejser på grund af smittefare.

Højmark Rejser svarede, at man altid føler råd og vejledninger fra myndigheder.

I den nuværende situation læner selskabet sig tæt op ad Udenrigsministeriets rejsevejledning, som ikke frarådede og stadig ikke på nuværende tidspunkt fraråder rejser til Canazei i Trentino-regionen.

Men selskabet valgte efterfølgende at følge det svenske Udenrigsministeriums rejsevejledning fredag.

relaterede artikler

Rejseadvarsel markerer ny corona-strategi 03. marts 2020 kl. 20:00