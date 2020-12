Venstres gruppeformand i Holbæk Kommunalbestyrelse, Camilla Hove Lund, bakker fuldt ud op om partiformand Jakob Ellemann-Jensen i striden om den nu tidligere næstformand Inger Støjberg. Foto: Mie Neel

Lokal opbakning til Ellemann

Holbæk - 30. december 2020 kl. 10:37 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

- Jeg bakker fuldt ud op om vores formand i den her sag. Når man er valgt som næstformand i et parti, så bakker man også op om sin formand og hovedbestyrelse.

Sådan siger Camilla Hove Lund, der er formand for Venstres gruppe i Holbæk Kommunalbestyrelse.

Kommentaren handler om den aktuelle situation i Venstre, efter at Inger Støjberg i aftes blev tvunget til at trække sig som næstformand i Venstre.

Det skete, efter at hun de seneste dage havde undsagt formand Jakob Ellemann-Jensens melding om, at partiet ville støtte en rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis uvildige advokater vurderer, at der er basis for en sag i anledning af Instrukskommissionens beretning.

- Ærgerligt, vi er nået hertil Efter et møde i Venstres forretningsudvalg i aftes meddelte Inger Støjberg selv, at hun trak sig som næstformand. Det forlyder i flere medier, at kun et enkelt medlem, ud over Støjberg selv, støttede hende.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at vi er nået hertil, og at Inger Støjberg ikke kunne se, at det bedste var at følge den linje, som formanden og hovedbestyrelsen har lagt. Hele barnebrudssagen er årsagen, og hun var på forhånd informeret om - selv om hun siger noget andet - at partiet ville støtte en rigsretssag, hvis de uvildige advokater når frem til den konklusion, siger Camilla Hove Lund.

Håber på ro i partiet Hun håber, at næstformandens afgang vil betyde, at der falder ro over Venstre.

- Jeg vil gerne lave politik. Det drejer sig ikke om interne kampe. Vi er et parti, der står bag et retssamfund, og det er den linje, jeg bakker op om, siger Camilla Hove Lund.

