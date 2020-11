Lokal mink-aflivning i fuld gang

- Det er en meget skidt beslutning. I det hele taget er det en forkert beslutning at sige, at alle mink i Danmark skal aflives. Jeg har forståelse for, at syge besætninger slås ned, men at man også skal aflive besætninger langt fra Nordjylland, hvor problemerne er, forstår jeg ikke, siger Kim Sørensen, der har en minkbesætning ved Svinninge.

- Vi kan ikke holde til den her følelsesmæssige rutsjebanetur, som vi hele tiden udsættes for. Det er ikke en anstændig måde at behandle mennesker på. I lørdags var jeg ude at hjælpe en kollega med at pelse dyr, men da der så kom kontrameldinger, som kunne betyde, at han måske kunne beholde sin minkfarm, stoppede vi pelsningen. Men nu kan vi fortsætte. Det er en umenneskelig måde at behandle os på. Vi har besluttet, at nu vil vi ikke mere, og vi går i denne uge i gang med at pelse vores dyr. Vi har givet op, og så må vi tage kampen om erstatninger bagefter. I det hele taget har det ikke været noget kønt forløb. I flere måneder har vores organisationer forsøgt at forhandle med ministeriet og embedsmændene, blandt andet for om vi kunne isolere avlsdyr på nogle af de farme, der ligger over 10 kilometer fra andre minkfarme, men de har slet ikke villet lytte til os. Vi kan hoppe og springe, men vi får ingen indflydelse på noget som helst, så nu siger vi stop, siger han.