Se billedserie Ægterparret Bach har i mså 30 år beskæftiget sig med Charolais-kvæg på gården Perlens-Charolais ved Skamstrup. Privatfoto

Lokal kvægavler nomineret til pris

Holbæk - 21. februar 2020 kl. 14:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henning og Jette Bach har små 30 år på bagen som avlere af kvægracen Charolais hjemme på gården »Perlens-Charolais« på Lindholtvej ved Skamstrup, men på mandag skal ægteparret noget, ingen af dem har prøvet før.

De er nemlig nomineret til prisen som »årets avler«, når der ved foreningens Dansk Kødkvægs årskongres i Herning skal deles en række priser ud til de danske landmænd, der arbejder med kvæg.

- Det er første gang, vi prøver selv at blive nomineret til en pris. Men jeg har flere gange været med til at udpege dem, der har vundet, siger Henning Bach, der har været aktiv i bestyrelsesarbejde i branchen.

Han og Jette Bach tager turen til Herning mandag for at være med i kongressen - og måske gå hjem med prisen som årets avler, selv om han sætter forventningerne lavt. Uanset hvad, så betyder en nominering, at nogen har lagt mærke til det avlsarbejde, der er gjort hos Perlens-Charolais ved Skamstrup.

- Det er da et skulderklap, og det er man da glad for at få, siger Henning Bach, der selv peger på, at parret er meget grundige i deres dokumentation i forbindelse med avlsarbejdet af det særlige Charolais-kvæg.

Der er omkring 80 dyr i besætningen hos Perlens-Charolais. Der bliver solgt kød til private, der får det udskårne kød fra et slagteri, men altså også levende avlsdyr. Der bliver solgt mellem to og fire avlsdyr om året, siger Henning Bach.

- Vi mærker en faldende afsætning både på salget af dyr til slagtning og på avlsdyr. I forhold til slagtning kan en af årsagerne være, at der er fokus på at spise mindre kød, men også, at folk køber flere færdigretter end tidligere, vurderer Henning Bach.