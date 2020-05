Ugerløse Kirke er nu med i »Grøn kirke«, der er et netværk af kirker og kirkelige organisationer, der værner om klima og miljø. Foto: Per Jensen

Lokal kirke i grønt netværk

Holbæk - 25. maj 2020

Vi har allesammen et ansvar, og vi må alle bidrage.

Med det in mente er Ugerløse Kirke blevet en del af et grønt netværk - et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer, der sammen tager ansvar for og værner om vores klima og miljø.

Netværket hedder »Grøn kirke«.

»Det betyder, at vi i kirken reviderer vores daglige måde at være kirke på. Et vigtigt aspekt er at tænke miljøhensyn ind i kirkens daglige drift. Det betyder også, at kirken på forskellig vis arbejder for at skabe øget bevidsthed om klima- og miljøspørgsmål i sognet. Vi håber meget, at lokalsamfundet vil bakke op om og deltage i vores arrangementer«, lyder det i en pressemeddelelse fra menighedsrådet i Ugerløse.

At Ugerløse Kirke nu er med i »Grøn kirke« fejres med en høstgudstjeneste i efteråret.

Fire personer i et grønt kirke udvalg har arbejdet med sagen gennem ni måneder i Ugerløse.

Lavt energiforbrug prioriteres højt, og man glæder sig over, at danskerne nu skal til at sortere affaldet bedre - og at det også gælder for erhvervsejendomme, som kirkerne regnes for at være i denne forbindelse.

»Vi har alle et ansvar for at værne om kloden, hinanden og dyre- og plantelivet, og vi må alle bidrage med det, vi formår. Både stort og småt tæller. Som kirke vil vi udvise taknemmelighed og respekt og omsorg for Guds skaberværk«, hedder det i pressemeddelelsen fra udvalget i Ugerløse.