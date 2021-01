Niels Nordgaard (th.) får hjælp til at husstandsomdele sin folder af Kvanløse Sogns Beboerforening. Her er det foreningens næstformand René Lindeblad og hans børn, Ida og Mads, der er i aktion. Privatfoto

Lokal kandidat i hård kamp om en af 10 pladser

Holbæk - 22. januar 2021 kl. 20:45

En af landets store pengetanke afholder valg. Det er TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden, som hvert år uddeler 600-650 millioner kroner til fremme af sikkerhed, sundhed og trivsel blandt danskerne. I perioden 25. januar til 12. februar skal der vælges 10 kandidater for Region Sjælland til TryghedsGruppens repræsentantskab i fem år.

Kunder i Tryg og Alka har stemmeret og dermed mulighed for at præge repræsentantskabets sammensætning. 30 personer kæmper om de 10 pladser, og blandt dem finder man Niels Nordgaard, der er syvende generation på slægtsgården på Ringstedvej 166 mellem Kvanløse og Holbæk. Han er uddannet cand.polit. og har desuden erfaring fra ledende stillinger i Danisco. Han har allerede sæde i repræsentantskabet for Forenet Kredit, der ejer hovedparten af Nykredit og Totalkredit.

Kan promovere projekter - Med 17 sjællandske kommuner og kun 10 pladser håber jeg at få mange lokale stemmer fra Holbæk og omegn, så Holbæk Kommune ikke bliver sorteper, udtaler Niels Nordgaard i en pressemeddelelse.

Han mener, det vil være en stor fordel for borgere og foreninger i Holbæk Kommune at få valgt et medlem til repræsentantskabet.

- Det skaber en helt anden grobund for at promovere gode projektideer fra vores område, end hvis det for eksempel er nogen fra Korsør eller Nakskov, der sidder med det afgørende ord, siger Niels Nordgaard.

Udover at deltage i uddelingen af de nationale midler er der dét særlige ved de 10 sjællandske medlemmer, at de også disponerer over 9-10 millioner kroner om året, der er øremærket til lokale projekter i Region Sjælland.

Niels Nordgaard har tænkt utraditionelt for at få sit budskab ud til borgerne i primært Holbæk Kommune.

- Det lokale er vigtigt for mig, og derfor var det naturligt at spørge min lokale beboerforening i Kvanløse, om de ville hjælpe. Så nu har vi lavet en aftale om, at de hjælper med at husstandsomdele min folder i store dele af Holbæk Kommune, fortæller Niels Nordgaard.

Støtte som tak for hjælp Som tak donerer han et beløb pr. omdelt folder. Beløbet kan beboerforeningen bruge til aktiviteter for børn og unge, når det igen er muligt. Og bagefter giver Niels Nordgaard det samme beløb til Børnecancerfonden.

Det er en win-win situation mener næstformand René Lindeblad fra Kvanløse Sogns Beboerforening.

- Vi får mulighed for at støtte en lokal borger, og samtidig er vi med til at samle penge ind til aktiviteter, der bredt støtter børnefamilier. Det finder vi yderst sympatisk, siger René Linde­blad.