Se billedserie Rådyr nær Hønsehalsskoven på Tuse Næs. Foto: Nicoline Rose Bøg.

Lokal fotograf illustrerer digtsamling

Holbæk - 08. juli 2020 kl. 20:30 Af Claus SøRensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mulighederne for at sanse og mærke naturen er mange i det landskab, Tuse Næs byder på. De muligheder blændes der op for i digtsamlingen »Lad facaderne falde«. Den er netop udkommet.

Den lokale fotograf Nicoline Rose Bøg fra Tuse Næs har bidraget med alle naturbillederne, der indgår i den ny moderne digtsamling.

Nicoline Rose Bøg driver »Fotograf Rosen & Bøgen«, og det er hendes talent for at fotografere, så naturens enkle, autentiske og æstetiske udtryk kommer helt frem, der er baggrund for, at hun blev udpeget til at illustrere digtsamlingen.

- Samarbejdet om udvælgelse af naturbilleder til bogen har været båret af vores fælles kærlighed til og for natur, fortæller forfatteren, Ann-Jeanett Foldager.

Ordets magi og naturfotografiets kunst møder hinanden og går hånd i hånd i »Lad facaderne falde«. Det sker i en helt særlig kombination, hvor naturfotografierne taler et sprog, der understøtter tekstens budskaber.

Budskabet i digtsamlingen står frem som inspiration til et autentisk og naturligt liv og peger på værdien i at være ét med naturen. Igennem digtsamlingen tilbydes læseren nye syn på identitet, værdifuldhed og autenticitet, og der er fokus på sameksistens med naturen.

- Digtsamlingen udfordrer det, der traditionelt set beskrives som smukt og rigtigt, og der inviteres til det mere uperfekte, sårbare, naturlige og inderlige - med kant og uden filter, siger Ann-Jeanett Foldager, som er cand. psyck. aut. Hun driver psykolog- og forfattervirksomheden »Vær« i Aarhus.

Vi bringer her et enkelt eksempel fra digtsamlingen - et lille uddrag.

»Det smukkeste,

vi er,

er alt

i sin mest

enkle form.

Det

er den

inderste latter

og den

inderste sårbarhed...«