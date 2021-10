Se billedserie Illustrator Gitte Gade i billedets venstre side og forfatter Inge Duelund skal bruge pengene som en slags arbejdslegat, så de kan lave nye projekter sammen. Privatfoto

Lokal forfatter får fornem pris for børnebog

Holbæk - 14. oktober 2021 kl. 12:16 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

Det er sådan set "Claras bog". Men det er også forfatter Inge Duelunds og illustrator Gitte Gades bog.

De to har netop modtaget Læringscentrenes Forfatterpris ved Edvard Pedersens Biblioteksfond for børnebogen "Claras bog".

- Det er jeg meget, meget taknemmelig for. Jeg er meget glad for det, og jeg er meget stolt over det. Specielt en pris som er udvalgt og uddelt af nogen, der arbejder med børn, lyder reaktionen fra Holbæk-forfatteren Inge Duelund.

At være helt usynlig Prisen gik i 2020 til Jesper Wung-Sung og bogen "Guldfisken Glimmer", og der følger 30.000 kroner med.

I år deler illustratoren og forfatteren pengene - og de falder på et tørt sted.

- Sådan en pris bliver meget hurtigt til et arbejdslegat for os. Det er ikke sådan, at man tjener guld og grønne skove på at lave børnebøger, siger Inge Duelund.

Hun kan ikke afsløre helt præcis, hvad pengene skal gå til, men de to har afgjort tænkt sig at lave mere sammen.

- Vi bliver ved med at synes, at det er vigtigt, at der er litteratur for børn. Og vi tror på, at litteratur gør en forskel. Og vi vil gerne lave bøger om noget, der optager os selv, fortæller hun og forklarer, at hun selv trækker på de almenmenneskelige følelser, når hun skriver.

Dem, vi alle sammen kan genkende. Og det går igen i "Claras bog", hvor temaet er følelsen af at være helt usynlig.

