Vi har udvidet butikslokalet og forhandler nu også (blandt andet) BARF rawfoder, fortæller Janni Nymark Tilsted Schjerning fra AN-Fleks i Mørkøv. Foto: Elisa Hauerbach.

Send til din ven. X Artiklen: Lokal dyrefoderbutik udvider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal dyrefoderbutik udvider

Holbæk - 27. maj 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hunde- og gnaverfoderbutikken AN-Fleks har fået flere kvadratmeter til deres varelager og har udvidet varesortimentet med blandt andet forhandling af BARF, rawfoder til hunde.

- Vi har oplevet efterspørgsel på rawfoder, altså fodring med råt kød, der købes i frossen tilstand, opdelt i portioner - som klodser eller kugler, klar til optøning. Den fodringsform bliver mere og mere populær, og det kan jeg godt forstå. Jeg har selv overvejet at fodre vores egne hunde efter BARF princippet, fortæller Janni Nymark Tilsted Schjerning fra AN-Fleks, hvis butikslokale ligger på Hovedgaden i Mørkøv.

Samtidig med at AN-Fleks har fået mulighed for at råde over flere kvadratmeter, med de nytilkomne 50 kvadratmeter er det samlede areal nu oppe på omkring 175 - fordelt på to plan, er udbuddet af aktivitetslegetøj, hundekurve og brugsting til hunde også vokset i omfang.

- Vi er blandt andet begyndt at forhandle seler fra Dog Copenhagen, for de er lavet i en supergod kvalitet og passer generelt til alle hunde. De findes i mange størrelser og farver, og hundene har det godt, når de har selerne på. Der er også snore til, og de har en smart detalje i form af en lille »lomme«, til hundeposer eller godbidder. Vi forsøger hovedsageligt at lave aftaler med danske leverandører og foretrækker at forhandle naturprodukter. Vi har eksempelvis lige fået hø hjem fra en dansk producent og, det skal man passe lidt på med at købe, for det er svært vanedannende. Det dufter af nyslået græseng og dyrene elsker at gnaske det i sig og have det i buret, fortæller Janni videre.

I butikkens kælderplan er der stadig godbidder i utallige udgaver og flere nyheder på hundetørkost-området.

- Man er velkommen til at komme ind og se sig omkring, vi spritter hele tiden af, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt for os og vores kunder. Vores åbningstider er i øvrigt også blevet ændret, så vi er mere tilgængelige for kunderne nu, slutter Janni Nymark Tilsted Schjerning.