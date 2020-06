Lokal Tøjeksperten overlever

Faste kunde i Tøjeksperten i Ahlgade i Holbæk kan ånde lettet op. Butikken overlever en rekonstruktion og slankning af selskabet bag kæden.

I sidste uge blev det meldt ud fra ejerne, PWT Group A/S, at 20 butikker i Danmark skulle lukke, og 180 medarbejdere fyres for at undgå en konkurs.

- Vi fortsætter, lyder det kort fra butikken i Ahlgade med en henvisning til marketingschef i Tøjeksperten Brian Børsting for yderligere kommentarer.

Da han ikke har reageret på en henvendelse, har det ikke været muligt at få afklaret, om de overlevende butikker fortsætter uændret efter rekonstruktionen.