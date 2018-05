To mænd blev mandag løsladt, men er fortsat sigtet for vidnetrusler og våbenbesiddelse. (Arkiv)

Løsladt efter vidnetrusler

To mænd på 43 og 35 år - begge fra Ugerløse - blev mandag løsladt efter at være blevet anholdt søndag aften i Ugerløse.

De er fortsat sigtet for at have truet en 35-årig mand fra Ugerløse i forbindelse med, at han havde optrådt som vidne i en færdselssag, ligesom de er sigtet for overtrædelse af våbenloven, da de var i besiddelse af slagvåben.