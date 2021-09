Både børn og voksne kan deltage i »Vippe-Run.« Foto: Thomas Olsen

Lørdag er der motionsløb, mad og motorcykelture i Vipperød

Holbæk - 17. september 2021 kl. 16:50 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Lørdag går startskuddet til »Vippe-Run,« hvor motionsglade børn og voksne mødes til bevægelse og hyggeligt samvær.

Der bliver mulighed for at løbe enten 1,6 eller 5 km, mens dem, som har en forkærlighed for mountainbikes, kan deltage i et 12 kilometers mountainbikeløb.

Det koster 25 kroner at deltage i »Vippe-Run,« og overskuddet går til at forbedre lokalområdet for byens unge.

- Vi vil gerne gøre Vipperød til et endnu bedre sted at bo og vokse op. Desværre mangler vi gode væresteder til vores unge, og derfor kommer overskuddet fra løbet til at blive givet til byens unge, så der kan skabes et endnu bedre ungdomsliv i Vipperød, fortæller Annette Hansen, som er en del af arrangørgruppen bag løbet.

Der er bestilt 350 startnumre til dagen, og alle med et startnummer har mulighed for at vinde en af de sponsorerede præmier, som bliver fordelt ved lodtrækning.

Og selvom tilmeldingsfristen er overskredet for i år, er der stadig mulighed for at møde op på dagen og købe et af de usolgte numre, eller at deltage uden nummer.

Også for de sultne Dagen starter klokken 8, hvor startnumrene kan hentes i skolegården på Vipperød Skole. Det er også her, løbet starter.

Klokken 10 byder Holbæk Kommunes borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, velkommen, hvorefter der er opvarmning for løberne.

Men dagen er ikke kun for de motionsglade borgere. Også de sultne har god grund til at kigge forbi skolegården.

To af skolens klasser har nemlig sørget for boder med salg af churros, kaffe og kage, mens den mere salte sult kan stilles med en flæsskestegssandwich lavet af helstegt pattegris.

Når løb og lodtrækning er overstået klokken 13.40, er det tid til et musikalsk indslag for dagens yngre deltagere.

Her kigger Youtube-stjernen Gammelfar nemlig forbi med sine musikalske parodier på kendte sange.

I løbet af dagen kan dem, som har mere trang til fart end musik og løb, i stedet købe sig til en tur bag på en ægte Harley Davidson-motorcykel.

Annette Hansen håber, at de mange aktiviteter kan være med til at styrke sammenholdet i byen, som også huser mange nytilflyttere.

- Det er både et hyggeløb og en hyggedag, hvor man kan komme og møde sine naboer og genboer. Og det skulle gerne blive en tilbagevendende begivenhed, fortæller Annette Hansen.