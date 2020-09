Der var start ved Kystlivcentret på Holbæk Havn, og det gjaldt hverken om at løbe hurtigst eller om at samle mest affald. Foto: Jørgen Juul

Løbere samlede 50 kilo affald

Landet over har der været indsamling af affald i weekenden. Det gælder også flere steder i Holbæk Kommune. I vandkanten ved Holbæk by var det løbere, joggere og gangsportsfolk, der fyldte poser med ting og sager, som andre havde smidt uden tanke for naturen. Nogle af dem tog også en tur op mod centrum. 43 deltagere fik indsamlet 49,7 kilo skidt og møg på halvanden time.