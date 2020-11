Løberen røg ind over bilens kølerhjelm og slog hovedet ved faldet, og han blev derfor kørt i ambulance til sygehuset for at blive undersøgt for en mulig hjernerystelse. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Løber ramt af bil i rundkørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løber ramt af bil i rundkørsel

Holbæk - 25. november 2020 kl. 10:49 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

En 64-årig mand fra Holbæk blev tirsdag morgen kørt til undersøgelse på sygehuset for en mulig hjernerystelse efter, at han kort før klokken 6.30 under en løbetur var blevet påkørt af en bil i rundkørslen Gl. Ringstedvej/Skagerakvej i Holbæk.

Uheldet skete, da en 29-årig kvindelig bilist fra Vig kom kørende ad Skagerakvej i sydøstlig retning.

I rundkørslen skulle hun fortsætte ligeud ad Skagerakvej, men her opdagede hun, ifølge politiet, for sent den 64-årige mand, som kom løbende ad Gl. Ringstedvej mod syd fra kvindens venstre side.

Løberen røg ind over bilens kølerhjelm og slog hovedet ved faldet, og han blev derfor kørt i ambulance til sygehuset for at blive undersøgt for en mulig hjernerystelse, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi onsdag.