Til maj er det et år siden, at Holbæk Sportsby blev indviet. Men atletik-anlægget er endnu kikke færdigt. Foto: Jørgen Juul

Løb og spring på den gamle adresse

Det er ved at være et år siden, at Holbæk Sportsby blev indviet. En væsentlig del af Sportsbyen er et atletik-stadion. Det er stort og flot. Der er bare den hage ved det, at det ikke er færdigt endnu. Det er ikke godkendt og certificeret af Dansk Atletik Forbund, så i Fremad Holbæk er 2020-sæsonen planlagt til at skulle foregå på den gamle adresse på Holbæk Stadion.

