Det er ufatteligt, at nogen vil stjæle fra eller øve hærvær på en hjertestarter, lyder det fra bådelavets formand. Men nogen havde fjernet hjertestarterens pads, og var det ikke opdaget ved et rutinetjek, kunne det have kostet et menneske livet. Foto: Søren Møller-Andersen

Livsfarligt tyveri fra lystbådehavn

Holbæk - 24. november 2020 kl. 18:36 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det kunne have kostet et menneskeliv, men heldigvis blev tyveriet opdaget, så ingen stod med en ubrugelig hjertestarter. For nogen har på et tidspunkt fjernet lystbådehavnens hjertestarters pads, det vil sige de elektroder, der klistres på brystet.

- Vi havde et ekstra sæt pads, og hjertestarteren virker igen. Men det er en ærgerlig sag og uforståeligt, at nogen på den måde sætter andre menneskers liv på spil. Vores hjertestarter har to gange reddet menneskeliv, senest i år hvor vi fik pads'ene tilbage i god stand, forklarer Søren Møller-Andersen, formand for Hørby Bådelaug.

Når pads'en har været brugt, følger de med patienten til sygehus, hvor informationer om hjerterytmer aflæses, inden de sendes retur.

Det er uvist, hvornår pads'ene på hjertestarteren ved indgangsdøren til klubhuset på Hørby Havn er fjernet. Det blev opdaget for et par dage siden af havnefoged Allan Lystrup ved et rutinetjek.

- Jeg er glad for, det blev opdaget i tide. Jeg efterlyste pads'ene på Facebook, måske en eller flere fik dårlig samvittighed og smed dem i vores postkasse. Det er ikke sket, og ingen har meldt sig med viden, eller om de har set nogen eller noget i området, bemærker Søren Møller-­Andersen.

Det er også svært, når man ikke ved, hvornår tyveriet er sket, tilføjer han.

Der kom straks nye pads til hjertestarteren. De er ret dyre, men Hørby Bådelaug betaler gerne for at sikre, hjertestarteren dur, når hjerteløberne og folk på havnen skal bruge den, lover Søren Møller-Andersen.

Hørby Bådelaug har haft en hjertestarter i mange år, og der har ikke før været hærværk mod eller tyveri fra den.Hjertestarteren er registreret, og hjerteløberne fik besked og kom hurtigt til stede, da der var brug for dem i år.

Der er i forvejen videoovervågning på Hørby Havn, og nu overvejer bådelauget at få sat overvågning direkte på hjertestarteren.

- Det kan være drengestreger, men vi har ikke mistanke til nogen. Og hvad skal man bruge pads'ene til, med mindre man har en hjertestarter, konstaterer Søren Møller-Andersen.