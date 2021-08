Se billedserie Bent Hylleberg - her i Baptistkirken i hjembyen Tølløse - har gennem mere end 30 år indsamlet vidnesbyrd om besættelsestiden i form af dagbøger, breve og erindringer fra danske baptister. Det er nu samlet i bogen »Dansk baptisme og tysk nazisme«. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Livet under besættelsen: »Jeg tror, at Gud vil hjælpe os begge«

I bogen »Dansk baptisme og tysk nazisme« giver teolog og kirkehistoriker Bent Hylleberg fra Tølløse stemme til en lang række hidtil ukendte vidnesbyrd om livet under besættelsen, som danske baptister oplevede den.

Holbæk - 14. august 2021 kl. 14:48 Af Morten D. Christensen

Gert Sørensen fra Roskilde var 25 år, da han sammen med andre danske politibetjente blev arresteret den 19. september 1944, hvor den tyske besættelsesmagt opløste politiet. Næsten 2000 politifolk blev i al hast sejlet til Tyskland og interneret i koncentrationslejre.

Da Gert Sørensen blev taget af tyskerne og sendt til skiftende kz-lejre var hans hustru, Ebba, syv måneder henne med parrets første barn.

Den brutale, men heldigvis også i sidste ende lykkelige beretning om den unge politimand fra Roskilde står at læse i bogen »Dansk baptisme og tysk nazisme - danske baptisters historie 1930-1950«, der udkom tidligere i år.

Bogen er skrevet af teolog og kirkehistoriker Bent Hylleberg, der i en årrække var rektor ved Baptistkirkens præsteuddannelse i Tølløse, hvor han også bor, ligesom han har været og er dybt engageret i Baptistkirkens arbejde.

Forfatteren har gennem mere end 30 år og med stor hjælp fra folk i hele landet samlet især dagbøger og breve, men også erindringer fra adskillige mennesker, der på den ene eller anden måde mærkede konsekvenserne af besættelsestiden og nazismen.

Fælles for alle beretninger i bogen er, som titlen indikerer, at hovedpersonerne var danske baptister.

Personlige vidnesbyrd Således er historien om politimanden, ægtemanden og faren Gert Sørensen blot én blandt mange i det beundringsværdige historiske værk, som nu pensionerede Bent Hylleberg har arbejdet intensivt med de seneste tre år.

Den biografiske skitse af Gert Sørensen bygger på ikke færre end 19 kærlighedsfyldte og meget rørende breve sendt mellem ham og Ebba i løbet af de næsten otte måneder, hvor de var adskilt.

Undervejs kom sønnen til verden - en nyhed, Gert Sørensen fik pr. brev i koncentrationslejren Buchenwald.

»Ja, Gert, så har vi fået en skøn, lille søn, og jeg tror, han ligner dig, da du var lille (...) Nu savner jeg kun dig, kære Gert, for at du kan dele glæden med mig. Jeg tror dog, at Gud vil hjælpe os begge på bedste måde, og lægge alt til rette, så vi snart ser dig herhjemme,« skriver Ebba til sin elskede på tærsklen mellem efterår og vinter i slutningen af 1944.

Heldigvis vendte Gert Sørensen levende hjem til Danmark få dage efter befrielsen, hvor han blev genforenet med Ebba og for første gang kunne holde sin nu seks måneder gamle søn, der fik navnet Torben.

Blå bog Bent Hylleberg, 75 år (født 1946 i København). Bor i Tølløse med hustruen Bodil.

Uddannet ved Baptistkirkens Teologiske Seminarium i Tølløse i 1969.

Cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1977.

Præst i Aarhus, 1969-1985.

Underviser ved Baptistkirkens Teologiske Seminarium i Tølløse fra 1985. I 1989 blev Bent Hylleberg rektor samme sted.

Efter en fusion med andre frikirkelige uddannelser i 2000 blev han studieleder på Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi frem til 2009, hvor han gik på pension.

Formand for Baptistkirkens landsledelse 2013-17.

Repræsentant i Danske Kirkers Råd. Bent Hyllebergs bog er fuld af historier med både gode og ulykkelige slutninger. Alt sammen skildringer af en virkelighed, der for de fleste af os i dag er svær at begribe.

Men for Bent Hylleberg har det været vigtigt at få dokumenteret og fortalt den historiske periode set i et baptist-perspektiv.

5. maj sidste år - på 75-årsdagen for befrielsen - lancerede han en hjemmeside med historien. Han kaldte det selv en invitation til at få endnu flere vidnesbyrd frem, og det fik han. 5. maj i år kom historien så i bogform. Godt 600 tætskrevne og illustrerede sider.

- Jeg er som kirkehistorier selvfølgelig interesseret i dansk teologi i bred forstand. Der er tidligere skrevet et værk om besættelsestiden og nazismen set i en folkekirkelig kontekst, men hidtil har ingen frikirker arbejdet med den historie. Og når nu baptismen er min rod, er det dér, jeg lægger mit eftertryk, forklarer Bent Hylleberg om sin motivation for at skrive om netop det emne.

I 1989 udgav han sammen med nu afdøde Bjarne Møller Jørgensen bogen »Et kirkesamfund bliver til« om Baptistkirkens 100-årige historie op til 1939. Den aktuelle bog skal ses som en naturlig fortsættelse af det første værk.

Hverdagen for baptister I »Dansk baptisme og tysk nazisme« anlægger Bent Hylleberg tre overordnede perspektiver. Først den historiske ramme, hvor han blandt andet gennem nedslag i artikler fra frikirkesamfundets egne tidsskrifter beskriver, hvordan ledelsen i den danske baptistkirke tidligt efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933 var bekymret og så med stor skepsis på udviklingen.

Dernæst skildrer han i 10 kapitler, hvordan hverdagen foldede sig ud rundt omkring i landets menigheder. Der er beskrivelser fra alle egne af Danmark. I flere menigheder fandtes der både modstandsfolk og nazist-sympatisører. For det tredje runder han bogen af med 15 biografier, hvoraf Gert Sørensens er den ene.

I kapitlet om baptistmenigheden i Tølløse kan man både læse om lokale modstandsfolk og om ihærdige, men dog i sidste ende forgæves, forsøg på at forhindre den tyske besættelsesmagt i at beslaglægge Baptistsamfundets eneste højskole i landet.

En rød tråd gennem Bent Hyllebergs bog er den dobbelthed, hvormed Baptistkirkens landsledelse kommunikerede med menighederne. På den ene side gennem de offentlige kanaler - især tidsskrifterne - som var underlagt tysk censur.

Og på den anden side gennem »fortrolige skrivelser«, der i hemmelighed blev distribueret til præsterne rundt omkring i landet. Her blev der blandt andet givet konkrete anvisninger til, hvordan man kunne yde tyskerne modstand.

Det så man ifølge Bent Hylleberg også, da de danske folkekirke-biskopper i et såkaldt hyrdebrev i oktober 1943 offentligt fordømte tyskernes deportation af danske jøder.

- På grund af tidspres kunne man ikke nå at lave en fælleskirkelig udtalelse, men der var en klar intention om, at også baptister og andre kirkesamfund ville stå sammen med folkekirken i en protest. Der blev i al hast sendt hemmelige skrivelser ud til menighederne om, at tiden nu var inde til at stå sammen med de andre kirker om at markere en kristen holdning. Og det budskab blev så læst op en uges tid senere rundt omkring i baptistkirkerne, fortæller Bent Hylleberg.

Placerede sig rigtigt Grundlæggende konkluderer han i bogen, at de danske baptister ikke var så meget anderledes end den danske befolkning generelt. En lille del gik aktivt ind i modstandsbevægelsen, mens en anden lille del blev værnemagere. Det store flertal forsøgte blot at få en hverdag præget af knaphed og indskrænkninger i friheden til at fungere bag de nedrullede mørklægningsgardiner.

Baptistsamfundets landsledelse placerede sig ifølge Bent Hylleberg i opposition til nazismen og besættelsesmagten. Efter hans opfattelse hænger det blandt andet sammen med baptisternes selvopfattelse.

- Den betyder jo, at vi aldrig allierer os med statsmagten. Der har været en tråd i vores identitetsforståelse, der gjorde, at vi altid var på vagt over for en magt, der så tvivlsom ud. Vi ved, at de danske baptister var vidende om, hvad der foregik i Tyskland, og det var absolut en fordel, at man havde skærpet opmærksomhed over for magthavere, når de fordrejede virkeligheden i forhold til, hvad der var godt og sandt, konstaterer Bent Hylleberg.

Bent Hylleberg: »Dansk baptisme og tysk nazisme - danske baptisters historie 1930-1950«. Udgivet af Baptistkirken i Danmark og Forlaget Apophasis, 2021. 650 sider. Kr. 300,-.

Oplysning om bestilling af bogen på hjemmesiden danskbaptismeogtysknazisme.dk.