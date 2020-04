Se billedserie Jan Hansen (t.v.) langede blandt andet flæskesvær over disken til kunderne i Holbæk Megacenter. Her får Nick Svendsen en pose med hjem til Skibby. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Livet går sin skæve gang i en coronatid

Holbæk - 18. april 2020 kl. 18:20 Af Morten D. Christensen

Selv om store dele af samfundet nu på sjette uge er sat på pause, betyder det ikke, at al normalitet er sat i hjemmekarantæne.

Det kunne man blandt andet forvisse sig om lørdag eftermiddag i Holbæk Megacenter, hvor der - som en hvilken som helst anden lørdag - summede af liv. På en skøn forårsdag var der selvfølgelig en pæn tilstrømning af mennesker til blandt andet byggemarkedet Bauhaus.

Blandt dem var Maria Tybring og sønnen William, der havde nogle nyindkøbte hylder i indkøbsvognen.

- Vi har en masse ting, der skal ryddes op i derhjemme. Det er et projekt, vi skulle have lavet under alle omstændigheder og ikke noget, der hænger sammen med, at vi er mere hjemme i øjeblikket, fortalte Maria Tybring.

Hun har fortsat passet sit arbejde som lægesekretær, og William er netop vendt tilbage til skolen, der genåbnede forleden.

- Jeg synes, det virker fornuftigt, at der bliver lukket langsomt op, så myndighederne kan følge med i, hvad der sker. Det er fint, at det sker med små skridt, lød det fra Maria Tybring.

Samme holdning gav Frank Fredslund Nielsen fra Tjebberup udtryk for, da han kom rullende med flere poser muldjord.

- Køkkenhaven passer jo ikke sig selv, så det skulle jeg gøre uanset, om der havde været corona eller ej, sagde Frank Fredslund Nielsen.

Som kredsbestyrelsesmedlem i Finansforbundet arbejder han hjemme, og det har han det ok med.

- Jeg mangler den sociale kontakt med kollegerne, men rent praktisk er det fint. Jeg har fuld tillid til, at dem med de rigtige vinkler på skuldrene træffer de rigtige beslutninger om, hvornår vi kan vende tilbage til arbejde, understregede han.

Ostemand med ny holdeplads Et andet sted på den store parkeringsplads i megacentret havde Jan Hansen fra Dyvelslyst Specialiteter i Kr. Sonnerup stillet vognen med et stort udvalg af blandt andet pølser, oste og flæskesvær op. Ikke mindst flæskesværene så ud til at være populære hos de handlende.

- Det er faktisk første gang, at vi står her. Normalt vil vi køre til markedspladser med vores vogn, men der er vi hårdt ramt af, at alt den slags er lukket i øjeblikket. Jeg er desværre også pessimist i forhold til, om der bliver åbnet op for det efter august, sagde Jan Hansen.

Der var dog også en vis optimisme at spore hos ham.

- Der tegner faktisk meget godt her på pladsen i megacentret. Det kan være, at vi kommer til at holde her hver dag, lød det fra ostemanden.

Og på den måde gik livet også denne lørdag midt i en coronatid sin skæve gang.