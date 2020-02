Livet er smukt - også på livsstilsmessen i Lerchehuset

- Vores messe gør det muligt at opleve ting, der gør livet smukt. Man får lov at se det i andre menneskers virke, man kan mærke det, smage det og smøre det på kroppen, for det smukke kommer i mange former og breder sig fra det spirituelle til brugskunsten, forklarer de to arrangører. I løbet af weekenden er der også fem spændende foredrag med forskellige foredragsholdere, herunder Rikke Klindt.

- Vi favner og tillader de dybeste følelser og de højeste stilletter, og det hele sker lige her i skønne Jyderup. Vi synes ikke det skal være nødvendigt at tage til stressende messehaller i store byer, for at blive præsenteret for alt det smukke. Så vi bliver lige her, midt vi vores skønne natur, og inviterer vores gæster hertil, siger arrangørerne med store smil. De tilføjer også at der er bonus til dem, der køber billet i god tid, men at man også kan købe billetten i døren til Lerchehuset, der ligger på Slagelsevej 12 i Jyderup.