Se billedserie Henrik Omdal startede sit firma, da der blev behov for professionel livestreaming, under corona-nedlukningen sidste forår. Fotos: Elisa Hauerbach

Livestreaming er blevet populært

Holbæk - 26. marts 2021 kl. 07:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Da Danmark lukkede ned, blev der først meget stille. Men det varede kun indtil de nedlukkede virksomheder og foreninger begyndte at tænke kreativt - og andre hjalp med at få skabt kontakt til kunder og samarbejdspartnere, der sad hjemme bag deres skærme. Livestreaming på Facebook blev populært og derfor besluttede den fotointeresserede Henrik Omdal sig for at tilbyde professionel optagelse og udsendelse af livestreaming.

Kunden leverer budskabet

Corona fik med andre ord skabt et behov, som Henrik Omdal kunne dække, så han startede firmaet Mediehus Vestsjælland, som blandt andet tilbød livestreaming med professionel billede og lyd.

- Vi tager ud til kunden, stiller udstyr op og tester billede og lyd i forvejen, før livestreamingen. Kunden behøver ikke at tænke på noget af det tekniske, men kan koncentrere sig om det, der er meningen, nemlig at levere budskabet. Signalet udsendes hovedsageligt via facebook. Vi har blandt andet livestreamet præsentationer af nye bilmodeller, hvor vi har kunnet zoome ind og ud, og bevæge os rundt og vise billeder fra det, som seerne udtrykte ønske om at se, eksempelvis instrumenteringen i bilen, forklarer han.

Resultaterne emmer af kvalitet

Firmaet har også lavet mange andre ting, for blandt andet Erhvervsforum i Holbæk, og streamet virtuelle ginsmagninger, hvor de tilmeldte deltagere på forhånd havde fået tilsendt en smagekasse med forskellige slags gin i.

- Selve præsentationen blev vist på deres skærm, imens de selv sad derhjemme, fortæller virksomhedsejeren, der også har en elev, som er ved at uddanne sig til FTP'er, Film Teknisk Producent. Han lærer blandt andet alt om klipning og storytelling på sin uddannelse.

-Jeg har i mange år været it-blæksprutte og autodidakt fotograf, så vores samlede evner gør os i stand til at lave professionelle optagelser og levere resultater, der emmer af kvalitet, uanset om det er reklamefilm, streaming, eller andre former for videopræsentation, der er behov for, lyder det fra Henrik Omdal, hvis firma ligger i Erhvervenes Hus, på Ahlgade i Holbæk.