Live-streamer julegudstjenesten

Livestreamingen er ét af flere tiltag, der er sat i værk for at gøre julen corona-sikker i både Kirke Eskilstrup og Soderup Kirke. Et andet er, at der er tilmelding til gudstjenesterne i juledagene - både juleaften, juledag, 2. juledag og søndag den 27. december.