Istidsruten er et af de projekter, der tidligere har fået støtte fra LAG Midt-Nordvestsjælland. Foto: Mie Neel

Live fra Holbæk Bibliotek

LAG Midt-Nordvestsjælland har gennem årene ydet økonomiske støtte til en række projekter i lokalområdet. Den 15. december er sat som ansøgningsfrist i en ny ansøgnings-runde. Hvilke muligheder, der er, bliver der informeret om - både på et møde på Holbæk Bibliotek og via en live-transmission på Facebook fra mødet på biblioteket, der holdes tirsdag i næste uge, den 20. oktober.

Mødet holdes selvsagt for at klæde ansøgerne bedst muligt på, og det sker i et samarbejde mellem LAG Midt-Nordvestsjælland, Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum.