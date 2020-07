Listetyv tog lænestolen

Natten til torsdag brød en tyv ind i et hus på Anemonevej i Tølløse. Tyvens bytte blev en blommefarvet lænestol.

Tyven kom ind ved at knuse en rude i en terrassedør, men det må have foregået relativt stilfærdigt. For mens tyven rumsterede i stueetagen, sov husets beboer på førstesalen og opdagede først miseren om morgenen.