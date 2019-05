Se billedserie Linea Bartholin - driver sin klinik både på Orø og i Holbæk. Foto: Laila Versemann Foto: Laila Versemann

Send til din ven. X Artiklen: Linea lærer børn at håndtere angst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Linea lærer børn at håndtere angst

Holbæk - 09. maj 2019 kl. 05:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I snit er der i hver skoleklasse et par børn, som døjer med angst. Døjer med det i større eller mindre grad.

Det viser tal fra foreningen Børn med Angst.

- To børn i hver klasse. Det er alt for mange, for angsten kan komme til at overtage hverdagen og nærmest blive invaliderende for barnet.

Det siger Linea Bartholin, indehaver af Familieklinikken på Nygade 12A i Holbæk og på Kattekærstrædet 18 på Orø.

I hendes klinik er der hjælp at hente for børn og unge med angst eller ved mistanke om, at barnet har angst. I klinikken er der i øvrigt også hjælp at hente for familier, der slås med at få hverdagen og parforholdet til at hænge sammen i al almindelighed.

Forholdsvis let

- Godt der er kommet mere fokus på angst hos børn og unge. I langt de fleste tilfælde er det noget, der forholdsvis let kan behandles, siger Linea Bartholin:

Under navnene Cool Kids og Chilled - henholdsvis rettet mod børn og unge - findes der programmer og behandlinger, der hjælper børnene med at håndtere deres angst, så den ikke kommer til at spolere deres livskvalitet.

Følelsen af uro

- Angst er jo en naturlig reaktion, der hænger sammen med følelsen af uro. Til at begynde med er det derfor vigtigt at undersøge, hvor den uro opstår. Som regel findes årsagen i de systemer, der omgiver os: Skolen, hjemmet, familien eller andet.

Børn er utroligt gode til at fornemme stemninger, og er der ubalance et sted i systemet, for eksempel hos mor og far, vil de både bevidst og ubevidst forsøge at rette op på det. Det kan hos nogen medføre den uro, der skaber en angst. Forældrene er derfor vigtige medspillere i, hvordan et barn hjælpes bedst muligt.

Sådan opdages det

Hvordan kan man som forælder finde ud af, om ens barn har angst?

Der findes en række symptomer, som det er en god idé at holde øje med, men ofte vil de vise sig i samspil med noget andet.

- Som forælder til et barn, der måske har angst, er det vigtigt at se på barnets generelle trivsel. Symptomerne kan være nogle fingerpeg, men lyt også til din mavefornemmelse. De fleste forældre kan jo godt fornemme, hvis deres barn begynder at ændre sig. Llad endelig være med at slå det hen. Handl på det, råder Linea Bartholin.

Hun bor på Orø

Linea Bartholin bor på Orø sammen emd familien, manden Nikolaj og to sønner.

Familien har i tæt ved seks år boet på en trelænget gård på Kattekærstrædet, hvor hendes Orø-klinik også er indrettet.

Hun har gennem 30 år arbejdet terapeutisk med mennesker. Hendes uddannelsesmæssige baggrund er en pædagogisk grunduddannelse og en kandidat i pædagogik og psykologi samt en psyke- og bevægelsesterapeutisk efteruddannelse.

- Når jeg ikke arbejder i klinikken, er jeg tilknyttet Cool Kids Børne- og Ungdomspsykologisk Klinik i Roskilde som terapeut, fortæller Linea Bartholin.

Hun har mange års erfaring som konsulent for særligt psykisk sårbare unge og voksne med lavt selvværd, angstproblematikker og almene psykologiske probleer.

Har dit barn angst?

Her er 10 symptomer, som Linea Bartholin råder til at være opmærksom på.

1. Har ikke lyst til at gå i skole.

2. Isolerer sig fra vennerne og familien.

3. Har ikke lyst til fritidsinteresser eller andre sociale sammenhænge.

4. Bliver mørkeræd.

5. Er bange for at være alene.

6. Har meget svært ved at sige farvel til mor og far om morgenen.

7. Udvikler tegn på OCD.

8. Manglende selvværd.

9. Bekymrer sig meget.

10.Får egentlige angstanfald.