Se billedserie Line Baun Danielsen besøger Edelslundhus og holder oplæg om at skabe sig bevidst - om eksempelvis de signaler man sender ud, via udseende og kropssprog. Arkivfotos Foto: Bax Lindhardt/Scanpix

Line fortæller om »at skabe sig - bevidst«

Holbæk - 30. marts 2018 kl. 15:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anja Edelslund Birkebæk har hentet en garvet tv-kendis til Edelslundhus, for at fortælle hvordan man kan blive bevidst om de signaler man udsender via sit udseende.

- Jeg har booket Line til mit »Kvindeflow« fordi hun er en stærk kvinde, der har været med i gamet i en række år og som nu giver sine erfaringer videre til andre. Line har været eksponeret på skærmen »up front«- og samtidig været i stand til at passe på sig selv. Det, hun kommer og fortæller om, er der i virkeligheden mange, der kan have gavn af, for der ligger stor styrke i at kunne bruge sine signaler bevidst. Det er Lines ønske at give sine erfaringer videre, og jeg er rigtig glad for at hun har tid til at komme herud og give inspiration til andre, siger Anja Edelslund Birkebæk.

Om at skabe sig - bevidst...

- Mennesker dømmer og bedømmer hinanden hver dag ved allerførste øjekast. Vi har meget kort tid til at gøre et godt indtryk, når vi møder andre første gang. Derfor er det vigtig at vide, hvad vi bevidst og ubevidst kommunikerer om os selv, skriver Line Baun Danielsen i en mail til Jyderup Posten

Men, hvor meget betyder udseende, fremtoning og attitude i mødet med andre mennesker? Hvad tænker andre, når de ser én? Og hvad kan man gøre ved det?

- Vi sender bevidst og ubevidst signaler i alt fra vores valg af tøj, smykker og hår til vores kropssprog, toneleje og de ord, der kommer ud af vores mund. Jeg har som TV-vært i 26 år lagt ansigt og krop til seernes vurderinger og har modtaget tusinder af breve og mails fra folk med søde, sjove, ubehagelige og grænseoverskridende kommentarer. Hvordan sikrer vi, at vi bliver opfattet positivt, og at der er overensstemmelse med de budskaber, vi kommunikerer, og det vores udseende og krop fortæller? Ved foredraget »Skab dig - bevidst« får man et bud på det hele. Vi ser på, hvordan vi kan blive mere bevidste om vores signaler - og måske justere på det her og nu, tilføjer Line Baun Danielsen.

Forskellige aktører

Anja Edelslund Birkebæks »Kvindeflow« afholdes fredag den 6. april i Edelslundhus's virksomhedslokaler på adressen Sørningevej 5 ved Jyderup. Er der stor tilslutning, vil det blive flyttet til en anden lokation. Anja holder også selv foredrag på aftenen, og deltagerne kan glæde sig til tapas, »bobler« og en god mulighed for at »netværke«. Der vil også være overraskelser fra blandt andet J by J Fashion, Greta's Guld- Sølv- Ure, Hr. & fru Sørensen's Urtehjørne og Profil Optik, Jyderup. Arrangementet starter klokken 17.00 og varer til klokken 22.00.

- Arrangementet henvender sig til alle, der har lyst til at opleve en aften i selskab med andre - herunder med Line Baun Danielsen, som oser af karisma og styrke, slutter Anja Edelslund Birkebæk.