Linda Jyde har svært ved at betale regningerne, efter at Danske Bank har lukket kassebetjeningen i Holbæk. Hun har nemlig intet Nem-ID. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Linda får sværere ved at betale regninger

Holbæk - 03. februar 2021 kl. 13:10 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Ikke alle ønsker at digitalisere sig med Nem-ID, e-Boks og betaling over nettet. En af dem er Linda Jyde, der i små 50 år har stået for økonomien i sin mands, Gunnar Jydes, tømrerfirma. Hun kan dog blive tvunget til at digitalisere sig, fordi Danske Bank ikke åbner for kassebetjeningen i Holbæk, når corona-restriktionerne igen lettes. Derimod lukker den permanent fra den 8. februar. Derfor skal 73-årige Linda Jyde tage fra boligen i Vipperød helt til Nørreport for at betale sine regninger, hvis hun vil gøre det på den gode gammeldags måde.

Det, mener hun ikke, kan være rigtigt.

- Man kan ikke være det bekendt, siger hun og fortsætter:

- Der er mange ældre, der ikke lige kan sætte sig ind i det.

Loyal kunde Engang var tømrerfirmaet stort, men nu er det blot et enkeltmandsfirma. Firmaet har dog stadig et CVR-nummer, og der er derfor regninger, som skal betales.

Linda Jyde og hendes mand har været kunder i Danske Bank i over 50 år, og de har været meget glade for samarbejdet. Lige indtil nu, hvor Danske Bank altså reducerer antallet af betjente kasser til i alt fem i hele landet. En i København, en i Odense, en i Aarhus, en i Aalborg og en på Bornholm. Dermed altså ingen i Holbæk. Det får dog ikke Linda Jyde til at skifte bank.

- Vi har været glade for Danske Bank. Det har altid været velordnet, og de har smilet til os, når vi har henvendt os i kassen. Min mand har været i banken, siden han blev selvstændig i 1962, så vi kan jo ikke bare lige skifte bank, forklarer hun.

Linda Jyde er en af de cirka 290.000 danskere over 65 år, der er fritaget for digital post, og samtidig har hun ikke Nem-ID. Det har hun heller ikke noget ønske om at få, og derfor er hun meget træt af, at Danske Bank presser hende til at anskaffe sig et. Heldigvis har hun en søn, der kan hjælpe hende.

Føler sig set ned på Hun føler, at Danske Bank ser ned på de kunder, som bruger kassebetjeningen.

Filialdirektør i Danske Banks afdelinger i Holbæk og Odsherred, Claus Jørgen Sørensen, vil ikke udtale sig om enkeltsager, men han vil gerne understrege, at man i banken på ingen måde ser ned på nogen kunder.

- Hvis der er nogen kunder, som på nogen som helst måde føler, at vi ser ned på dem, så skal de kontakte mig. Vi har stor respekt for alle vores kunder, udtaler han.

Mangler oplysning Linda Jyde kan ikke forstå, at Danske Bank lukker kassebetjeningen i Holbæk, for der er ifølge hende altid mange mennesker, når hun er der.

Claus Jørgen Sørensen tegner dog et andet billede. Han forklarer, at der det sidste årti er kommet færre og færre til kasserne, og derfor er udviklingen gået i retning af at stoppe for kassebetjeningen. Han forklarer dog også, at man fra Danske Banks side har gjort sit ypperste for at informere de borgere, som benyttede sig af kassebetjeningen, om, hvilke alternativer der nu er. Det billede kan Linda Jyde dog ikke genkende. Hun forklarer, at hun først modtog et brev kort før jul, som oplyste om de lukkede kasser.

Skal på netbank Claus Jørgen Sørensen forklarer også, at de nye ændringer gør, at man som kunde skal bruge netbank og dermed et Nem-ID for at kunne bruge alle de funktioner, der før var tilgængelige i kassebetjeningen.

- Alt det, der før kunne gøres fysisk, kan nu også gøres digitalt, siger han.

Selvom kasserne er lukkede, lukker filialen ikke. Det er stadig muligt at booke møder i banken.

Det ser dog ud til, at der ikke er nogen vej udenom for Linda Jyde, der da også er gået i gang med processen med at få et Nem-ID. Hun ønsker dog stadig ikke at modtage digital post.

