Marianne Pedersen (tv.), indehaver af Butik Marianne i Jyderup, har ansat Lina Falster som daglig leder af sko- og storpigeafdelingen.

Lina er tilbage i Jyderup

Holbæk - 27. april 2018 kl. 13:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lederen af den tidligere sportsbutik i Jyderup er blevet ansat som daglig leder af Butik Mariannes sko- og storpigeafdeling.

- Vi har kendt hinanden i en menneskealder og Lina hentede engang mig til en butik hun arbejde i, så nu har jeg hentet hende tilbage til Jyderup, siger Marianne Pedersen fra Butik Marianne, der ligger i Jyderup Centret.

Lina Falster er og har »altid« været et kendt ansigt i Jyderup. Der er næppe nogen, der har købt sportsudstyr i Jyderup, som ikke kan huske Lina Falster gode humør og kundeservice fra Sportigan, der lå i Jyderup Stationscenter indtil for fire år siden. Da sportsforretningen lukkede, kom hun for første gang til at arbejde udenfor Jyderups bygrænse, men det er slut nu, hvor hun er ansat som daglig leder af sko- og storpigeafdelingen hos Butik Marianne.

- Jeg er utrolig glad for at være tilbage i Jyderup og jeg glæder mig over igen at kunne sige velkommen til kunderne - og rådgive dem om deres køb, præscis som jeg har gjort tidligere, siger Lina Falster.

Marianne's afdeling for storpigemode er i samme anledning blevet flyttet fra kælderen under det ene butikslokale og over i det lokale, som hidtil har dannet rammen om butikkens sko og lædervarer.

Det skal lige tilføjes at medarbejder Dorte Ibsen stadig er fuldtidsansat, men rykker tilbage til tøjafdelingen hos Butik Marianne.