Lille stykke ringvej må undvære asfalt

Det bliver ikke i denne omgang, at et mindre stykke grusvej ved forlængelsen af Ringvejen i Regstrup asfalteres. I stedet skal pengene sandsynligvis bruges til at forbedre trafikforholdene ved skolen og hallen i Nr. Jernløse.

Da der endnu ikke er bygget på grundene i den nye private udstykning for enden af det eksisterende stykke af Ringvejen, havde administrationen anbefalet, at projektet med etablering af de sidste 100 meter grusvej og asfaltering af både det lille stykke grusvej og forlængelsen blev sløjfet.

Det vil sige, at der samlet set er ubrugte midler for 2,9 millioner kroner. Heraf blev 200.000 kroner i 2018 hentet i »Puljen til udvikling af lokalområderne«, og med beslutningen i aftes føres beløbet nu retur.

- Det var tænkt, at pengene skulle bruges til asfaltering af den kommende Ringvej, der kommer gradvis frem år efter år. Men vi har brug for, at de penge bliver brugt i omegnen, specielt ved skolen og hallen, hvor der er udfordringer med folk, der kører rigtig stærkt, sagde formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF) i kommunalbestyrelsen onsdag aften.