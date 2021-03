Se billedserie Fra august 2022 vil der også være en 8. klasse på Sdr. Jernløse Lilleskole. Og året efter bliver der oprettet en 9. klasse. Foto: Thomas Olsen

Lille lilleskole vil vokse sig større

Holbæk - 13. marts 2021

Siden klokken første gang ringede ind på Sdr. Jernløse Lilleskole i 1998, har eleverne været nødt til at skifte skole efter 7. klasse for at færdiggøre deres grundskole. Det bliver der inden længe ændret på.

For den lille lilleskole i Sdr. Jernløse, der i dag har 120 elever, vil fra august 2022 tilbyde deres elever at kunne gå i 8. klasser på skolen. Og året efter bliver der oprettet en 9. klasse.

- Når vi kigger rundt i landskabet, kan vi se, at skolerne bliver større og større. Selv de skoler, der er frie og privatskoler. De fleste af dem er dobbeltspor. Og vi synes, der manglede et tilbud, der går op til 9. klasse hos os, siger Tonny Tang, der er skoleleder på Sdr. Jernløse Lilleskole om baggrunden for beslutningen om at oprette en 8. og 9. klasse.

På tegnebrættet i længere tid Siden Sdr. Jernløse Lilleskoles start har der kun været én stor forandring af skolen.

Det var i 2012, da børnehaven blev en del af skolen. Udvidelsen betyder derfor, at man i Sdr. Jernløse fremover vil kunne tilbyde et samlet forløb for børnene fra de er tre til de er 15 år.

Tonny Tang fortæller, at udvidelsen har været på tegnebrættet i noget tid. Og den blev mere aktuel, da Holbæk Lilleskole i november meldte ud, at de udvider med et spor.

For de to skoler har haft et samarbejde, hvor eleverne fra Sdr. Jernløse har haft fortrinsret på skolen i Holbæk, når de var tvunget til at skifte skole efter 7. klasse. Og den fortrinsret vil formentlig forsvinde, når Holbæk Lilleskole kan fylde klasserne med deres egne elever, vurderer Tonny Tang.

- Vi har haft et super fint samarbejde med Holbæk Lilleskole, men de har pludseligt fået voldsomt vokseværk. Og når vi kigger i krystalkuglen, kan vi se, at døren som aftagerskole vil være lukket i inden for nogle år. Derfor skal vi finde en anden samarbejdspartner, eller vi kan bygge ovenpå. Og så kan vi lige så godt være proaktive og gå videre med de planer, vi har snakket om, fortæller han.

Alle kender alle Selvom Sdr. Jernløse Lilleskole vil oprette en 8. og 9. klasse, betyder det ikke, at skolen pludseligt bliver meget stor.

For med de nuværende 120 elever og maksimalt 20 elever i hver de kommende to klasser, er vokseværket altså begrænset. Og det vil stadig være sådan, at alle kender alle, fastslår Tonny Tang.

- Vil vil fortsat være et tilbud til børn og forældre, der søger et lille og trygt undervisningsmiljø. Vi har nogle kommunale skoler i vores opland, der kun går til 6. klasse. Og for dem vil vi også gerne være et tilbud, hvis forældrene gerne vil have et lille og overskueligt miljø, så er der mulighed for at forsætte her, siger Tonny Tang, som håber, at tiltaget vil styrke skolen og lokalsamfundet.