Rent drikkevand er noget vi alle gerne vil have. Men få har lyst til at påtage sig bestyrelsesarbejde hos Fors A/S, selvom de kan få stor indflydelse. Foto: Thomas Olsen

Lille interesse for at få stor indflydelse

Holbæk - 27. september 2021 kl. 14:18 Kontakt redaktionen

2021 bliver et sandt valgår. Vi skal både stemme til kommunalvalg og regionsrådsvalg, men faktisk er der også mulighed for både at kandidere samt stemme til endnu et valg, som færre tilsyneladende kender til, selv om valget kan give indflydelse på cirka 200.000 kunders hverdag.

Det drejer sig om valget til bestyrelsen i Fors A/S vand- og spildevandsselskaber. Her kan man få indflydelse på noget, der hver dag har stor betydning for kunder fordelt på tre kommuner: Roskilde, Lejre og Holbæk. Det er, hvad der til november kan stemmes om, men ganske få kunder i de tre kommuner har for vane at engagere sig i valget, der finder sted hvert fjerde år.

Enorm betydning

Der er mulighed for at blive valgt til de to kundebesatte poster samt fire suppleantposter i Fors A/S' bestyrelse. Og selvom indflydelsen er stor, er interessen for at stille op og stemme som regel lille.

- Jeg kan konstatere, at der tidligere har været en relativt begrænset deltagelse ved valget - ved sidste valg tilbage i 2017, var det små 1.100, som valgte at stemme. Det er lidt paradoksalt, når man tænker på, hvor stor indflydelse, man kan opnå på noget, som har enorm betydning for cirka 200.000 mennesker hver eneste dag, siger formand for Fors A/S' valgudvalg, Marinus Bastian Meiner, og tilføjer:

- Nødvendigheden af grøn omstilling og fokus på klimavenlige løsninger har næppe været større end lige nu. Som forsyningsselskab står vi med en række vigtige opgaver foran os, blandt andet hvordan vi beskytter vores drikkevand mod pesticider, og det er blandt andet det arbejde, man som bestyrelsesmedlem kan få indflydelse på, siger formanden, der mener, det er yderst vigtigt, at der sidder kunder med i bestyrelsen

Tag ansvar for fremtiden

- Det er vigtigt for os, at vi har kundernes perspektiv med i bestyrelseslokalet. Derfor håber vi også, at flere kunder vil stille op til valget og dermed være med til at tage ansvar for de beslutninger, som ikke bare påvirker dem, men også kan være med til at påvirke kommende generationers liv og hverdag, siger Marinus Bastian Meiner.

Der er tilmeldingsfrist for kandidater den 11. oktober, og selve valget finder sted i perioden 29. november-13. december. De kundevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på fire år og indtræder i bestyrelsen til januar 2022. Læs mere om, hvad det kræver at blive kandidat på www.fors.dk/kundevalg.