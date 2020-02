Se billedserie I disse uger er det sidste af fundamenterne under de bygninger, der især blev revet ned i december, ved at blive fjernet. Foto: Per Christensen

Lille byfest på byens centrale grund

Holbæk - 20. februar 2020 kl. 05:57 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang siden ejerskiftet på Mostgrunden, Tølløsevej 27 i Tølløse, den 1. oktober 2019 bliver der mulighed for at komme inden for i både bygningerne og på grunden. Det sker, når ejeren Mostparken Tølløse ApS og flere andre aktører byder til »Mosterlavn« søndag den 23. februar.

Navnet er et ordspil med fastelavn og grundens kaldenavn, Mostgrunden, på grund af de tidligere aktiviteter på stedet. Arrangementet, der også betegnes som en lille byfest, finder sted klokken 10.30-12.00 i den store koldhal med indgang fra to steder på Møllevej. Dørene åbnes et kvarter før starttidspunktet.

Arrangementet handler både om at fejre fastelavn og at informere om, hvilke planer der er for grunden. Det er derfor primært forbeholdt børn og voksne fra byen eller med tilknytning til byens skoler og foreninger.

Fra klokken 10.45 er der tøndeslagning. Der er fire tønder, nemlig tre til børn i forskellige aldersklasser, og en til voksne (fra 15 år).

Flere aktører bakker op om arrangementet Ud over ejeren af grunden, Mostparken Tølløse ApS, står SuperBrugsen, Sparekassen Sjælland-Fyn, Lokalforum Tølløse, Fællesskab Tølløse og Tølløse Gymnastikforening bag arrangementet. Også Co-Ro A/S (tidligere Co-Ro Food), der solgte ejendommen i efteråret, kommer og siger ordentligt farvel til grunden. Det sker med en pæn portion saftevand, som er blandt virksomhedens produkter.

Ved arrangementet på søndag vil der være information, blandt andet med slideshow, om projektet for den cirka 16.000 kvadratmeter store grund på den centrale placering i Tølløse. Der vil også være lejlighed til at drøfte planerne med repræsentanter for Mostparken Tølløse ApS.

Der har siden begyndelsen af december været gang i nedrivningen af de brandhærgede bygninger (efter brand i oktober 2018) og andre bygninger. Det sidste af fundamenterne er i disse uger ved at blive fjernet.

- Der er ikke fundet noget alarmerende, og tidsplanen er overholdt. Det er stadig under afklaring med Holbæk Kommune, hvilke bygninger der skal blive stående. Som det ser ud nu, tegner det til, at koldhallen og administrationsbygningerne ud mod Tølløsevej bliver stående, fortæller Anders Larsen, der er direktør hos Mostparken Tølløse ApS.

Stor interesse for boliger Det er planen, at koldhallen skal indrettes til sundhedscenter og sportscenter.

Der ventes at blive plads til 50-70 boliger på grunden.

- Vi nærmer os 50, der er skrevet på en interesseliste, og vi håber på flere på søndag, siger Anders Larsen.