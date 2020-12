Serieiværksætteren Martin Thorborg, der nu er administrerende direktør i Dinero, siger, at vi som land har brug for, at der bliver stiftet nye virksomheder, som kan tænke anderledes og udfordre det eksisterende marked. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Coronakrisen satte en brat stopper nye iværksættere

Holbæk - 20. december 2020 kl. 08:39 Kontakt redaktionen

Efter den skelsættende dato i foråret, 11. marts, hvor nedlukningen af store dele af Danmark blev annonceret på et pressemøde, fulgte der straks efter en kraftig opbremsning i antallet af nystiftede virksomheder.

På landsplan faldt antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder i resten af marts med hele 34 procent, og i april faldt antallet med 14 procent. Enkeltmandsvirksomheder, der er personligt ejede, er ofte sådan, iværksættervirksomheder begynder.

Men den negative trend stoppede, og en analyse fra regnskabsprogrammet Dinero viser, at antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder fra 11. marts til 7. december på landsplan er 1,5 procent højere end i samme periode sidste år.

Fra 178 til 170 virksomheder i Holbæk I Holbæk Kommune viser tallene dog et lille fald, nemlig fra 178 til 170, hvilket svarer til et fald på 4,5 procent.

- Vi har som land brug for, at der bliver stiftet nye virksomheder, som kan tænke anderledes og udfordre det eksisterende marked. Jeg har fuld respekt, for de nye iværksættere, der giver det et skud nu, og for de gamle iværksættere, som måske vender tilbage, fordi de ser muligheder i dette nye marked, siger Martin Thorborg, der er iværksætter og administrerende direktør i Dinero, i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at det samtidig er interessant, at så mange vælger en selskabsform, hvor man hæfter personligt, midt i en pandemi. Det er absolut positivt, og det tyder på, at iværksætterne er optimister, mener han.

En af coronakrisens konsekvenser var, at mange butikker lukkede for en periode, og at danskerne er blevet opfordret til at holde sig hjemme så meget som muligt.

Stigning især inden for e-handel Derfor er det ikke overraskende, at antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder er steget i en række brancher, som beskæftiger sig med e-handel.

- Mens mange har forbandet nedlukningen og den stigende isolation langt væk, har andre set en pludseligt opstået forretningsmulighed. Derfor giver det god mening, at der er kommet flere enkeltmandsvirksomheder, som sælger ting og sager online. For når vores liv nærmest går i stå, og butikkerne er lukkede, så brænder pengene i lommen. Så går vi online og køber vores nye gryder og computere, siger Martin Thorborg.

Antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder, som via deres webshop sælger elektroniske apparater, er fra den 11. marts til den 7. december steget med 61 procent sammenlignet med samme periode sidste år.