Lidl Danmark vil stadig arbejde videre på at kunne opføre en ny butik på Munkholmvej, selv om processen ser ud til at kunne blive langvarig. Illustration: KHR Architecture

Send til din ven. X Artiklen: Lidl arbejder videre med ønsket placering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lidl arbejder videre med ønsket placering

Holbæk - 31. oktober 2019 kl. 15:43 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods afvisning fra politikerne i første omgang opgiver Lidl ikke at åbne på den ønskede placering på Munkholmvej 107-113 i Holbæk.

Læs også: Politikere siger foreløbig nej til ny Lidl

- Vi er indstillet på at arbejde videre med sagen. Det er dén her placering, vi gerne vil have, fastslår Kristian Pedersen, Head of Real Estate (ejendomschef) i Lidl Danmark.

Reaktionen kommer, efter at klima- og miljøudvalget i Holbæk Kommune tirsdag indstillede til økonomiudvalget at give afslag på ansøgningen om at få sat gang i processen for en ny Lidl-butik.

Politikerne i udvalget ønsker mere sikkerhed for, at den lukkede Eurospar på Anders Larsensvej ikke genopstår som en dagligvarebutik, og at der i stedet bygges boliger på grunden.

Ønsket om placering er ikke opgivet Udsigterne til, at det kan blive en længerevarende proces at få lov til at opføre en ny dagligvarebutik - og uden sikkerhed for resultatet - får altså ikke Lidl Danmark til at opgive ønsket.

Der er straks taget kontakt til Holbæk Kommune i et forsøg på at få mere klarhed over, hvad det er, der ønskes.

- Det er helt fair, at politikerne vil have mere sikkerhed. Det må vi så arbejde på. Vi kommer ikke selv til at bygge boliger på Anders Larsensvej. Men hvis der kommer en lokalplan om, at der kun må bygges boliger, så må man gå ud fra, at de bliver bygget. Vi kan ikke garantere, at en anden grundejer bygger boliger, men vi arbejder sammen med forskellige ejendomsaktører, og vi kunne spørge dem, om de er interesserede, siger Kristian Pedersen.

Andre placeringer er ikke interessante Udsigten til en lang proces får ikke Lidl Danmark til at interessere sig for andre placeringer til en butik nummer to i Holbæk.

- Vi tænker på at lave en butik dér for at stå stærkt på langt sigt. Nogle gange går det lynhurtigt med tilladelserne, andre gange tager det lang tid. Det er ikke afgørende, om der går et år eller to, siger Kristian Pedersen.

Han mener, at den bedste måde at få sikkerhed for, at der sker noget med den lukkede dagligvarebutik på Anders Larsensvej er at lade lokalplanprocessen for både den og en ny Lidl på Munkholmvej køre sideløbende.

Kristian Pedersen peger i øvrigt også på, at det ikke kun er Eurospar på Anders Larsensvej og Kiwi+ i Mellemvang, der er lukket inden for de seneste år. Også Irma i Labæk lukkede i april 2018.

Indstilling om afslag undrer fortsat Kristian Pedersen undrer sig stadig over, at administrationen indstillede et afslag til en ny Lidl med henvisning til, at det kunne være med til at undergrave butikkerne i bymidten.

- Der ligger en analyse fra ICP, der siger, at det stort set ikke vil få nogen betydning for bymidten - tre procents fald er næsten ingenting. Så er det mærkeligt, at embedsværket siger, at der kan blive et problem for dagligvarehandlen i bymidten.

De tre procent er et fald på 15 millioner kroner i 2024, hvis Lidl kommer.

relaterede artikler

Lidl er overrasket over indstilling om afslag 30. oktober 2019 kl. 05:39

Svære odds for en ny Lidl-butik 28. oktober 2019 kl. 12:29