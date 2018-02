Se billedserie Gert Hansen på Murerpladsen, hvor sommerkoncerterne foregår. Foto Jette Bundgaard.

Leverandør af levende børnekultur

Holbæk - 13. februar 2018 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard

Den levende Børnekultur har eksisteret i mere end 20 år og står bag mange lokale kulturtilbud til børnene: hvert år er der seks sommerkoncerter på Murerpladsen, tre arrangementer hver gang det er vinterferie og efterårsferie og ti biografforestillinger i Børnebiografklubben - alt sammen med et budget på 300.000 kroner og en kommunal støtte på blot en krone pr. indbygger.

Den lokale kulturgræsrodsbevægelse blev startet af Gert Hansen og en anden lokal børnehaveleder, Ida Møller, tilbage 1997.

Gert Hansen var leder af Folkebørnehaven i Rolighedsstræde og ville gerne tilbyde børnene her nogle kulturoplevelser, der var lidt ud over det sædvanlige:

- Det hele begyndte i forbindelse med Folkebørnehavens 175 års fødselsdag, hvor vi hyrede nogle teatergrupper til at komme og optræde. Jeg syntes, det var lidt ærgerligt, at det kun var børnene i Folkebørnehaven, som skulle have oplevelsen, så vi inviterede nogle flere institutioner med. Det gav idéen til, at vi kunne lave et tilbud til børn i hele Holbæk Kommune, hvis vi var mange nok og lagde et lille beløb hver.

- Foreningen blev stiftet på et efterfølgende møde for institutionsledere, og året efter holdt vi de første koncerter på Murerpladsen med billetter til bare ti kroner. Det er i dag steget til 30 kroner per person, men vi kæmper for at holde det nede på et niveau, hvor alle kan være med, fortæller Gert Hansen, som i dag er folkepensionist.

Interessen for kultur i børnehøjde og specielt teater og cirkus i stil med Erik Clausen og Leif Sylvesters »Cirkus Himmelblå« har fulgt Gert Hansen gennem hele karrieren - også inden han tog initiativ til Den levende Børnekultur. Han har blandt andet været på turné med Cirkus Benneweis sammen med børnene fra et fritidshjem på Nørrebro, hvor han arbejdede, og han har også lavet børnetotalteater på Rådhuspladsen.

- Jeg synes, vi skylder børnene nogle gode kulturoplevelser, så de ikke oplever alting på iPad'en eller YouTube. De skal ud og se nogle af de stjerner, de for eksempel kender fra Ramasjang, i virkeligheden. Vi aftaler af samme grund altid med kunstnerne, at de har tid til at hilse på børnene bagefter og sige goddag, forklarer Gert Hansen, som sammen med foreningen særligt prioritere at nå de børn, som ikke har forældre, der kan tage dem med til koncert eller i teatret i København.

Den levende Børnekultur samarbejdede i en årrække med Holbæk Bibliotek om driften af foreningen og har siden 2008 hørt under Sidesporet.