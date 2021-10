Lettelse efter dom for vold mod 15-årig pige

- Han er meget lettet. Det har fyldt meget, og det har været et meget hårdt forløb for ham, fortæller hans forsvarer Hassan Mahmood.

Og det kan lyde ejendommeligt, når drengen fik fire måneders ubetinget fængsel for blandt andet at have slået og sparket en bare 15-årig pige på kroppen og i hovedet i toget på Odsherredsbanen en søndag aften i juli.

I tilgift blev han også dømt for at have overfuset en betjent og have slået to mænd, der prøvede at stoppe overfaldet.