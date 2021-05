Se billedserie Rikke Klindt udlejer Lerchehusets lokaler på timebasis, til alternative behandlere. Fotos: Elisa Hauerbach

Lerchehuset ligger i de skønneste omgivelser

Holbæk - 09. maj 2021 kl. 07:00 Kontakt redaktionen

Coronatiden har været hård ved Lerchehuset, hvor omdrejningspunktet er mødeaktivitet, kursusafholdelse og udlejning af lokaler til alternative behandlere.

- Nu skal det jo ikke lyde som en klagesang, for jeg tror og håber på en god fremtid for Lerchehuset, men jeg er »landet« et sted, hvor jeg bliver ramt meget hårdt, med manglende coronakompensation (i denne omgang) og påtvungen (meget dyr) revision, som jeg selv skal betale.

Derfor håber jeg blandt andet at flere alternative behandlere i den kommende tid vil give Lerchehuset en chance og booke et behandlerrum. For ikke alene ligger huset i den skønneste natur og har fantastiske behandlingsrammer, det er oprindeligt bygget med det klare formål, at dem, der kommer her skal få det bedre, da det er tidliger rekonvalcentshjem, fortæller Rikke Klindt, der er ansvarlig leder af huset.

Trygge rammer

Rikke har gjort sig klare tanker om at huset er indrettet og drives, så der tages bedst mulig hånd om behandlerne og deres klienter.

- Jeg giver mulighed for at man kan leje sig ind på timebasis, for det var en mulighed jeg selv havde ønske om, da jeg selv startede op som terapeut, fortæller Rikke Klindt, der blandt andet er personlig coach - udover at være forpagter af Lerchehuset, der ligger på Slagelsevej 12 i Jyderup.

Gode lokaler til flere formål

I Lerchehuset kan man leje møde- og behandlerlokaler til samtaler, konsultationer eller kropsterapi. Der er gode toiletforhold og lokalerne er store og rummelige.

- Jer har små og større mødelokaler med plads op til 50 personer, og håber især på mere udlejening til de alternative behandlere i den kommende tid. Jeg ved at man ønsker mig det godt og jeg har simpelthen oplevet kæmpe en støtte og opbakning i forbindelse med et opslag, jeg for nylig lagde op på Facebook. Og da jeg tror på at der kommer en god løsning, så opgives håbet ikke, for nu er der lys forude, mennesker trænger til at mødes og være fælles om noget - og det kan vi i Lerchehuset, slutter Rikke Klindt.