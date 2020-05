Frivillige mentorer i Lær for Livet skal hjælpe børn med lektier især i matematik og dansk. Foto: Lær for livet

Lektiehjælpere søges til udsatte børn

Læringsprogrammet Lær for Livet søger frivillige lektiehjælpere, rollemodeller og brobyggere til tre børn i Tølløse og Jyderup med start til september. Den frivillige mødes med barnet tre til fire gange om måneden i barnets plejefamilie, opholdssted, hjem eller på tur til for eksempel biograf, museum eller teater.

Som minimum skal en mentor have gennemført en ungdomsuddannelse og have ren staffeattesten. Lær for Livet sørger for vejledning, gratis læringsmateriale, et obligatorisk to-dages kursusforløb og tilskud til billetter.

Børnene er anbragt i Holbæk Kommune, og Lær for Livet samarbejder med deres hjemkommuner, som visiterer og betaler en del af udgiften.