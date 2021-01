Hvem skal bygge plejecenter, når den gamle svømmehal er revet ned? Det skal Lejerbo, mener et markant flertal i to fagudvalg. Foto: Per Christensen

Lejerbo stærkt i front som bygherre på plejecenter

Holbæk - 13. januar 2021 kl. 10:36 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Med otte for, en imod og to uden for døren er boligselskabet Lejerbo fortsat i front som samarbejdspartner og bygherre på det ny plejecenter på svømmehalsgrunden i Holbæk.

Flertallet i socialudvalget og udvalget for ældre og sundhed blev mandag bekræftet i deres førstevalg på et virtuelt temamøde for kommunalbestyrelsen.

Her fik de en mundtlig præsentation fra Lejerbo, VAB og Holbæk Boligselskab.

Boligselskabet Sjælland og Alliken/Domea blev sorteret fra i første runde.

Efter et fælles virtuelt udvalgsmøde tirsdag indstillede otte af ældre- og sundhedsudvalgets og socialudvalgets medlemmer Lejerbo som det boligselskab, der har løst og bedst magter opgaven med at inddrage alle parter i processen og det boligsociale aspekt, bygge et fremtidssikret plejecenter og drive det.

Borgerrådgiver gav udslaget Det var tre interessante oplæg og flotte udspil ud af i alt fem kvalificerede og gennemarbejdede bud, bemærker socialudvalgsmedlem Solvej Pedersen (R).

Som den eneste peger hun på Holbæk Boligselskab, der med Ladegårdsparken er nabo til det ny plejecenter.

På den radikale følgegruppes mandagsmøde, hvor økonomiudvalgets dagsorden blev gennemgået, blev Holbæk Boligselskab valgt.

Nogle vil sige, at det er fordi, den radikale gruppes andet medlem af kommunalbestyrelsen Emrah Tuncer sidder i Holbæk Boligselskabs bestyrelse, erkender hun.

- Men det er ikke tilfældet. Lejerbo står stærkt, jeg ser bare en stor fordel i, at borgerrådgiveren i Ladegårds­parken er tæt på de ældre og deres behov. Men min holdning kan nå at ændre sig inden mødet i kommunalbestyrelsen, tilføjer hun.

Om Emrah Tuncer ændrer holdning er ikke relevant. Han sidder i Holbæk Boligselskabs bestyrelse og er derfor inhabil og uden for døren, når sagen har været og bliver behandlet i ældre- og sundhedsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Medlem af ældre og sundhedsudvalget Mogens Justesen (S) er næstformand i Alliken/Domea, og Steen Klink (DF) sidder i VAB's bestyrelse. De er også inhabile.

De to udvalg stemte hver for sig efter det fælles møde. Med to inhabile var der tre medlemmer i ældre- og sundhedsudvalget, og de var enige, Lejerbo er favoritten.

- Det er marginalerne, som skiller, men jeg var næsten sikker efter at have læst oplæggene. Det var rart at høre det fra personerne bag, og jeg blev bekræftet i mit valg på temamødet, siger John Harpøth (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

I socialudvalget sidder Derya Tamer (S), der er med i Ladegårdsparkens afdelingsbestyrelse. Men det er undersøgt, og hun er ikke inhabil, fastslår udvalgets formand Bente Röttig (SF).

- Det er et enigt udvalg, der ser Lejerbos oplæg som det bedste. Og nej, jeg kan ikke være sikker på, at det også ender med Lejerbo efter økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder. Men det er meget sikre indstillinger fra to fagudvalg, konstaterer hun.

Økonomiudvalget tager stilling til samarbejdspartner i dag (onsdag), og sagen afgøres på kommunalbestyrelsens møde 20. januar.