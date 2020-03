Arbejdet med at gøre projektet med de 100 Startbo-boliger færdige har ligget stille i snart to uger efter en konkurs, men i næste uge genoptages arbejdet.

Lejerbo-boliger er sikret efter konkurs

Efter en konkurs hos totalentreprenøren bag de to Lejerbo-byggerier i Holbæk med Startbo-konceptet har det været usikkert, om boligerne kunne blive færdige til indflytning til den tid, der var stillet i udsigt. Det er 30. april for de 100 boliger i Apotekerhaven ved L.C. Worsøesvej og 1. juni for de 54 boliger i Slotshaven.

