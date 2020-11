Martin Pihl, administrerende direktør og hovedejer i Plus-Plus, står i produktionen i Borup, hvor al energi fremover vil være grøn energi, der kommer fra vindmøller. Foto: Mie Neel

Legetøjsfabrik går over til grøn energi

Holbæk - 16. november 2020 kl. 17:08 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Fremover er det udelukkende grøn energi, der bruges hos legetøjsproducenten Plus-Plus A/S på Borupvej 20 i Borup få kilometer sydvest for Holbæk.

Virksomheden har indgået en aftale med energiselskabet Andel (det tidligere Seas-NVE).

- Vi får et garantibevis på, at den strøm, vi køber, kommer fra vindmølleenergi. Det gælder på hele fabrikken og kontorerne, fortæller Martin Pihl, der er administrerende direktør og hovedejer i Plus-Plus .

Han påpeger, at vindmølleenergi allerede er en af de mest udbredte former for grøn energi i Danmark, hvor den i 2019 stod for op mod halvdelen af Danmarks samlede energiforbrug.

Plus-Plus producerer kreativt byggelegetøj, og derfor er børn målgruppen for virksomheden. Det gjorde det også til et let valg at gå over til 100 procent grøn energi.

- Det er børn, vi henvender os til, og vi må forvente, at det er dem, der skal opholde sig længst tid på planeten. Desuden mener vi, at grøn energi er til fordel for alle, og det vil vi gerne give et bidrag til, siger Martin Pihl.

Produktion og ledelse i Holbæk På adressen i Holbæk Kommune produceres alt legetøjet, som virksomheden udvikler og sælger. Der er fem mand i produktionen. Desuden er der på daglig basis en halv snes mand i ledelsen og administrationen.

Dertil kommer seks eksterne sælgere i Danmark, Norge, Sverige og Finland, efter at virksomheden fra årsskiftet opsagde aftalen med den nordiske distributør, som hidtil havde stået for salget i de fire lande.

Desuden er der ansat en snes mand i et amerikansk datterselskab, der arbejder med salg og marketing.

Salg i mere end 40 lande Plus-Plus har salg i over 40 lande, især i Europa, Nordamerika og Asien.

I flere år har produktionen været 100 procent genbrug. Dét spild, der opstår undervejs, for eksempel ved farveskift, indgår i et lukket kredsløb, så det alligevel kommer til at indgå i produktionen.

Alt legetøjet samt de tuber, som det kan medbringes i, er fremstillet af fødevaregodkendte materialer.

I 2019/2020 (udløb 30. juni) havde firmaet et overskud på 1,6 millioner kroner (14,1 millioner i 2018/2019). Salget er atter på vej op.