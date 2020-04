Ledte efter narko - fandt oversavet jagtgevær

Det var en mistanke om, at der blev opbevaret narkotika i lejligheden, som fik politiet til at lave en ransagning torsdag ved 17-tiden. Med sig havde de en narkohund. Men hunden fandt ingen former for stoffer - til gengæld fandt politiet et oversavet jagtgevær og tre haglpatroner. Og det var alt rigeligt til at anholde de to mænd i lejligheden.