Foto: Per Christensen

Ledigheden falder støt

Men hen over sommeren er ledigheden faldet måned for måned.

Lars Dinesen (S), som er formand for Holbæk Kommunes beskæftigelsesudvalg, er tilfreds med udviklingen.

Antal ledige i Holbæk Kommune:Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Lurende corona

- Jeg må indrømme, at jeg også er bekymret. Fremgangen er fin, men med den lurende corona skal der ikke meget til, før vi risikerer, at vi igen skal til at lukke ned, siger Lars Dinesen og forklarer: