Ledigheden falder hurtigt

Siden februar er ledigheden faldet nonstop. Og de mange genåbninger de seneste uger har formentlig hjulpet til at give kurven et ekstra dyk.

Man kan dog ikke sammenligne helt lige over. For der er altid sæsonudsving i ledigheden - den er højest om vinteren og lavest i sommerhalvåret.

Tallet fra før coronaen er et vintertal, mens de allernyeste tal er forårstal. Så ledigheden skal dykke lidt mere, før man kan sige, at vi er tilbage, hvor vi var, dengang corona kun var en mystisk sygdom i Kina.

Styrelsen har dog også en anden måde at se tingene på. Her har man lavet en uge for uge-kurve opgjort som gennemsnit for årene 2015 til 2019. Og sammenligner man tallet for uge 18 i 2021 med en gennemsnitlig uge 18 i 2015-2019, er tallene nu fuldstændig ens.