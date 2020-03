Send til din ven. X Artiklen: Ledige får en tid uden aktivering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ledige får en tid uden aktivering

Holbæk - 17. marts 2020 kl. 06:15 Af Agner Ahm

Holbæks jobcenter er i vidt omfang lukket ned på grund af risikoen for corona-smitte.

Her som i andre dele af den kommunale forvaltning holder et nødberedskab gang i de ting, som ikke kan undværes. Resten er suspenderet indtil videre.

Det betyder, at de ledige fortsat kan få deres ydelser, hvad enten det er kontanthjælp eller dagpenge. Og nye ledige kan også komme ind i systemet, så de kan få penge til at klare sig for.

Som ved de øvrige corona-forholdsregler handler det om at holde afstand og undgå unødvendig fysisk kontakt. Så i stedet for at møde personligt frem skal de nye ledige tilmelde sig via jobnet.dk eller pr. telefon eller ved at sende et brev til jobcentret.

Mens de ledige således er sikret penge, så de har noget at leve af, er de mange pligter, som følger med pengene, stort set suspenderet.

Indtil videre bliver der ingen samtaler på jobcentret, som man skal gå til. Og alle aktiveringstilbud er også lukket ned, ligesom der heller ikke bliver sat nye aktiveringer i gang.

Forholdene for de ledige kommer dermed til at ligne forholdene for alle andre i den offentlige sektor: Kun de, der udfører strengt nødvendigt arbejde, skal fortsat møde frem på deres arbejdsplads.

Blandt dem i job er der selvsagt en del, som kan arbejde hjemmefra, men det giver i sagens natur ikke meget mening for dem, der er i aktivering.

Man kan læse mere på kommunens hjemmeside, holbaek.dk, hvis man klikker på linket »coronavirus« på forsiden. Her findes en lang række oplysninger om, hvordan man kan komme i kontakt med jobcentret, hvis det er nødvendigt.