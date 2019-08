Leder med sportsånd

Interesserer sig for mennesker

- Som leder har jeg helt klare ønsker for afdelinge og selvfølgelig stiller jeg krav. Vores overordnede mål er altid at se mennesket bag kunden, at forstå hvordan vi kan hjælpe dem, til at få opfyldt deres ønsker, men også at forstå deres reaktioner og årsagen bag. Mennesker interesserer mig helt ærligt, og jeg ser det som noget helt naturligt, når jeg bakker op om at mine medarbejdere udvikler sig fagligt og karrieremæssigt, uanset om de har planer om at stige i graderne og få mere ansvar, eller om de er glade og tilfredse med den stilling de har. Der er forskel på vandret og lodret karriereforløb, og begge dele er vigtige at have med på det samlede hold, siger han.