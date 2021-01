Send til din ven. X Artiklen: Leder efter våben og vidner til drabsforsøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Leder efter våben og vidner til drabsforsøg

Holbæk - 25. januar 2021 kl. 10:16 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Tre mænd fra Holbæk er sigtet for drabsforsøg, efter at en 23-årig holbækker lørdag aften blev beskudt, da han var på vej hen til sin bil ved Slotshaven 3 i Holbæk.

Læs også: Politi efterforsker skud mod personbil

Den 23-årige har forklaret til politiet, at han var på vej mod sin bil, da der pludselig blev skudt på ham. Det lykkedes ham at stikke af, uden at han blev ramt. Men flere skudhuller i bilen vidner om, at der blev skudt med skarpt.

Den 23-årige så ikke, hvor skuddene kom fra, og det er derfor usikkert, om gerningsmanden eller -mændene var til fods eller i bil.

Straks efter, at den 23-årige var løbet væk, alarmerede han politiet. Til politiet forklarede han, at han har en personlig strid med en kreds af holbækkere.

Tre unge fra Holbæk Ud fra navnene begyndte politiet at lede, og et sted i byen fandt man en gruppe på tre personer, som alle var blandt de uvenner, den 23-årige havde nævnt. De blev anholdt og sigtet for forsøg på manddrab. De tre mænd er 20, 22 og 27 år og alle fra Holbæk.

Umiddelbart var de dog meget lidt meddelsomme, og søndag måtte politiet løslade dem, fordi man ikke kunne knytte dem direkte til skudepisoden. De er dog fortsat sigtet for drabsforsøg.

Her og nu mangler politiet at finde det, våben, der blev skudt med. Politiet vil desuden meget gerne tale med vidner, som har set nogen løbe eller køre i bil væk fra stedet omkring klokken 21.30 lørdag aften. Slotshaven ender blindt, og en eventuel flugtbil har derfor skullet ud på Lundemarksvej for at komme væk.

Politiets teknikere er fortsat i gang med at undersøge de fund, der er gjort på stedet. Det gælder ikke mindst den 23-åriges bil, som blev ramt af flere skud.

Midt- og Vestsjællands Politi understreger i øvrigt, at sagen ikke har nogen forbindelse til tidligere bandestridigheder i Holbæk.

- Der er alene tale om en personlig uoverensstemmelse mellem den 23-årige og en gruppe personer. Men det er selvfølgelig dybt alvorligt, at den ene part griber til skydevåben og gør det på åben gade, siger Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi.