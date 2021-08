Se billedserie Overinspektør Karen Sivebæk Munk på Museum Vestsjælland i Hobæk fortæller, at museet mangler frivillige. Især til den lille købmandsbutik, Kramboden. Foto: Mie Neel

Leder efter Krambodsmadammer

Holbæk - 06. august 2021 kl. 14:44 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Som Oplevelsescenter Nyvang gør også Museum Vestsjælland i Holbæk brug af frivillig arbejdskraft. Og det til meget forskellige opgaver.

Nogle sørger for at fjerne ukrudt mellem brostenene i museumsgården.

Andre giver en hjælpende hånd ved større arrangementer, og nogle hjælper til på lodsbåden i havnen eller holder haven på Bakkekammen 45.

Og så er der dem, som står bag disken i museets lille butik Kramboden, hvor der blandt andet kan købes gammeldags legetøj og slik.

Men coronaen har betydet, at mange af de frivillige har måttet holde sig hjemme, og flere af dem er ikke vendt tilbage, efter at samfundet igen er blevet lukket op.

Og det kan museet mærke.

- Det er især i Kramboden, at vi mangler frivillige. Her er der tre tilbage, og de er oppe i årene, så vi har ikke på samme måde mulighed for at holde åbent ved for eksempel børnefødselsdage. Og det vil være en skam, hvis vi må opgive den del, fortæller Karen Sivebæk Munk, som er overinspektør i Museum Vestsjælland og lokalkoordinator i afdelingen i Holbæk.

Lyst frem for evner Hun forklarer, at man ikke behøver at kunne nogle bestemte ting for at blive frivillig på museet. Og man bestemmer selv, hvor meget tid man ønsker at bruge.

- At være frivillig på museet er en god måde at få nye bekendtskaber på. Vi har således mange, som også mødes privat, fortæller Karen Sivebæk Munk og fortsætter:

- Vi passer godt på vores frivillige. De har en repræsentant siddende i bestyrelsen, og de får mulighed for at deltage i forskellige kurser. Derudover holder vi hvert år en nytårskur for dem, og om sommeren tager vi på udflugt sammen med de andre frivillige fra de øvrige museer i Museum Vestsjælland, fortæller hun.

De frivillige er delt ind i forskellige lav af forskellig størrelse, og de passer stort set sig selv, men er i løbende kontakt med museets ansatte.

Museum Vestsjælland har sammenlagt 120 frivillige fordelt på alle museerne.

Og heraf er de 50 på museet i Holbæk, hvilket altså er næsten halvdelen.