Lavere indtægter og flere skader

Holbæk - 18. maj 2018 kl. 06:28 Af Kaj Ove Jensen

En faldende omsætning og et år med udbetalinger til flere skader betød, at HF Forsikring kom ud af 2017 med et halveret overskud i forhold til 2016.

Overskuddet efter skat blev i 2017 1,4 millioner kroner mod 2,8 millioner kroner året før.

HF Forsikring med Kim Nielsen som administrerende direktør har hovedkontor på Ahlgade i Holbæk og mindre kontorer i Vig og Kalundborg.

Dækningsområdet er Sjælland, Lolland-­Falster og Samsø.

Baggrunden for det mindre tilfredsstillende resultat i 2017 er faldende præmieindtægter fra forsikringstagerne, et belastende skade-år og et faldende investeringsresultat.

Det forklarede formanden for bestyrelsen, Henning Kjær Petersen, Helsinge, i beretningen ved generalforsamlingen.

- 2017 vil ikke gå over i historien som et af bedste »skade-år«. Vi fik anmeldt 30 større skader.

Der var blandt andet en del større brandskader, den største til cirka 2,8 millioner kroner.

Der var 11 større motorskader, den største på cirka 1,1 million kroner, sagde formanden i beretningen.

Selskabets samlede resultat er sammensat af to dele.

Det forsikringstekniske resultat viste i 2017 et underskud på 2,3 millioner kroner mod et underskud på tre millioner kroner året før.

Den anden del, investeringsvirksomheden, gav et overskud på 3,8 millioner kroner i 2017. Det var et fald fra et overskud på 5,9 millioner kroner i 2016.

Foreløbig har 2018 været et stille og roligt år på skadesiden.

Trods den lange vinter har der ikke været anmeldt større motorkøretøjsskader.

Det er blevet til en enkelt større brandskade - men med formandens ord »kun til en lille million«.