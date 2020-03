Lastbil spærrede Omfartsvejen

En lastbil var mandag ved 9.30-tiden skyld i, at Omfartsvejen ved Roskildevej i Holbæk blev spærret i nogle timer.

Chaufføren - en 36-årig mand fra Hviderusland - ville vende sin litauiske lastbil med en tilkoblet dansk sættevogn.. Men det endte med, at lastbilen kørte fast, mens den holdt på tværs af Omfartsvejen.

Arbejdet med at få vogntoget bragt flot igen tog nogle timer, så først klokken 12 kunne trafikken igen afvikles gnidningsfrit.

Chaufføren måtte dog blive i området længere tid, da han skulle holde pause for at undgå at overtræde køre-/hviletidsbestemmelserne.