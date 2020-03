Se billedserie Da det sunke og væltede skib Larus blev hævet fra havnebunden ved Krags Brygge i Holbæk, brast håbet om at slæbe det til bedding og hugge det op. Det er så råddent, at det risikerer at synke undervejs. Foto: Agner Ahm Foto: Agner Ahm

Larus ender sine dage på skrotpladsen

Holbæk - 31. marts 2020 kl. 17:50 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En drøm om at sejle på verdenshavene er blæst i sænk. Skibet ender på skrotpladsen, efter det sank til bunds og lagde sig på siden i weekendens blæsevejr.

Håbet var, at Larus kunne flyde og slæbes fra Krags Brygge i Holbæk til beddingen i Gammel Havn for at blive hugget op.

Men da kranen fik hævet skibet tirsdag eftermiddag blev den løsning skrottet, og Larus sænket tilbage.

- I forvejen var det efter min mening i en elendig stand. Da det kom op, var det tydeligt, at træet er ualmindeligt plumråddent. Samtidig har stormen givet skader på lønningen, og da Larus lagde sig på siden under vandet, er det også gået ud over skibet og masterne. Der er for stor risiko for, det synker under bugsering, siger havnemester Lars W. Hansen.

Han har i et år været i kontakt med ejeren for at få ham til at fjerne skibet, efter betalingen for pladsen stoppede.

Senest var der sendt et anbefalet brev om, at kommunen ville fjerne Larus på ejerens regning, hvis det ikke var væk senest mandag den 30. marts klokken 12 - altså dagen efter det sank.

Både Lars W. Hansen og forsikringsselskabets taksator vurderede tirsdag, at det er for risikabelt at lade turbåden Emma slæbe Larus til bedding.

Synker Laurus i færgens sejlrende, skal der dykkere og specialudstyr til at hæve og fjerne skibet, så det ikke er til fare. Det vil være en meget dyr løsning.

Nu bliver Larus i stedet grabbet op på samme måde, som der renses for gamle dæk, cykler og andet affald i havnen.

- Jeg beklager over for beboerne på Krags Brygge, at det vil svine og larme, når grabben hugger skibet i stykker og smider det i containere. Der bliver også trafik med store lastbiler, som skal køre resterne til deponi, bemærker Lars W. Hansen.

Det er ejerens ansvar at få fjernet sit sunkne skib. Men havnemesteren har vurderet, at det kan man ikke vente på, fordi der er risiko for forurening med smøreolie fra motoren. Det er endnu ikke sket, men der er sevet lidt dieselolie ud fra skibets tank.

I første omgang betaler kommunen for at få fjernet Larus og sender regningen til ejeren. Skibet er vragforsikret. Om og med hvor meget, forsikringsselskabet vil betale, er en sag mellem ejer og selskab, tilføjer Lars W. Hansen, der er glad for, Larus ikke fjernes for skattekroner.